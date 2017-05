Ennesima aggressione in diretta Tv, ora è toccato agli inviati di Dalla vostra parte

La troupe Mediaset stava documentando lo stato di degrado in cui versa la stazione Tiburtina a Roma quando un gruppo di senza fissa dimora si è scagliato contro operatore e giornalista perché non avevano chiesto il permesso di riprenderli

E’ stato creato il peperoncino più piccante al mondo. Lo è così tanto che non solo infuoca la bocca ma, a quanto pare, è così potente da essere addirittura potenzialmente mortale.

L'attore hawaiano si è esibito assieme ai lottatori della Ufc (Ultimate fighting championship) per sostenere l'amico e campione Mark Hunt, campione di arti marziali e kickboxer in vista dell'incontro con Derrick Lewis previsto per l'11 giugno