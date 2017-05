Ultime notizie

Il video del matrimonio nel Piacentino finito in rissa Le immagini sono state registrate il 27 maggio, nel corso di un ricevimento nuziale in un locale di Pontenure (Piacenza). Nel filmato si vedono gli invitati darsele di santa ragione. due persone sono state portate via in ambulanza, giunta sul posto con i carabinieri che hanno sedato gli animi

La vipera è tornata: allarme su Alpi, Costa Azzurra e in tutta Italia Pericolo per le escursioni e le passeggiate in montagna, le vipere sono tornate in massa. Sui sentieri delle Alpi, in Provenza e in Costa Azzurra già segnalati numerosi casi di morsicature. Ora arrivano anche in Piemonte, Liguria e Veneto. In Francia finite le scorte di siero antivipera

Il figlio di 13 anni è un ribelle, la madre trova il modo di metterlo in riga Come porre fine alle intemperanze di un figlio in pubertà? Quando la situazione sfugge di mano perché non ascolta più e si comporta sempre più male, ecco che una madre trova il modo per metterlo di fronte alle sue responsabilità. La lettera al figlio che ha fatto il giro del web