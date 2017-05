Dopo il bagno nella Fontana di Trevi, si spoglia alla National Gallery

MILANO – Ha colpito ancora Adrian Pino Olivera, l'uomo che fece il bagno nudo nella fontana di Trevi, qualche giorno fa si è spogliato alla Nationl Gallery di Londra. Potrebbe sembrare un pazzo o un mitomane ma Olivera, 29 anni, è in realtà un artista catalano. Meno di un mese fa si era immerso completamente nudo nella Fontana di Trevi, e la National Gallery di Londra è solo l'ultima meta di una delle sue tante performance. Entrato nella sala dove è esposta «La via Lattea» del Tintoretto, si è tolto tutti i vestiti e si è cosparso di latte alle spalle del celebre quadro tra gli sguardi attoniti dei visitatori e delle guardie di sicurezza. Fermato dalla polizia è stato denunciato per disturbo della quiete pubblica. Incredibile la reazione degli inservienti del museo. Olivera ha già messo in atto performance simili anche al museo del Louvre di Parigi, e alla Tate Britain di Londra. YouTube/AdrianPinoOlivera.