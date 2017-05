Follia a Cagliari: vandalo furioso distrugge un pullman di liena e nessuno lo ferma

Se siete a caccia di un’idea per far uscire dall’anonimato le pareti della vostra cucina, leggete queste 5 soluzioni: vi stupiranno con 'effetti speciali'

Quando si dice ‘tagliato con l’accetta’, in genere ci si riferisce a un taglio di capelli fatto male, in modo grossolano. E che dire invece del parrucchiere che taglia i capelli proprio con un’accetta al posto delle forbici? Il risultato è sorprendente. Ecco il video

Data la tendenza a sudare maggiormente durante il periodo estivo – cosa che crea anche umidità e dunque una condizione ideale per i batteri – il consiglio è di indossare sempre e comunque un intimo traspirante e in materiali leggeri e delicati come il cotone o la seta.