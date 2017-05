L'umiltà è importante. Ecco cosa succede quando l'orgoglio prevale

MILANO - Quando l'orgoglio mette a repentaglio addirittura la nostra vita. Questo simpatico video ha lo scopo di dimostrare l'importanza dell'umiltà e dell'arrendevolezza nei disaccordi, evitando orgoglio e ostinazione che portano solo conseguenze negative a noi stessi oltre che alle altre persone. Nel video il passaggio di un ponte diventa metafora della vita e gli animali che hanno intenzione di attraversarlo ci ricordano con ironia che incaponirsi sulle proprie posizioni non porta lontano.

L'umiltà nella religione, nella spiritualità

Nella religione e nella spiritualità, l'umiltà è generalmente considerata un valore positivo. Nelle religioni monoteistiche, l'umiltà può essere vista come la capacità di riconoscere ed indagare la Verità su di sé. È la virtù che porta alla consapevolezza della propria identità, dei propri limiti e della propria forza, che permette di entrare in una vera relazione con gli altri. I limiti vanno intesi come confini, oltre i quali c'è il prossimo e c'è Dio, mentre la forza va intesa come i diversi doni e carismi attraverso i quali mettersi al servizio del prossimo e del disegno di Dio. Essere umili significa inconsciamente amare il prossimo come esperienza di vita, sentimentale, lavorativa e sociale senza alcuna distinzione o disparità.