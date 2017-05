ROMA - Un'esilarante Virginia Raffaele imita la first lady Melania Trump, con il suo abito celeste indossato per la cerimonia dell'Inauguration Day in cui il marito Donald è diventato ufficialmente il 45esimo presidente degli Stati Uniti. La parodia è una delle tante che si vedranno nelle puntate di "Facciamo che io ero", il primo One Woman Show dell'attrice in onda dal 18 maggio alle 21.20 su Rai2 e un promo per lanciare l'appuntamento. "Buonasera Italia e buonasera ai meravigliosi telespettatori italiani. Sono molto dispiaciuta per questo fatto increscioso - dice Melania, alias Virginia - intendo dire per la terza guerra mondiale. Ho provato così tanto a parlare con mio marito Donald, ma era molto occupato con il parrucchiere"... Poi si corregge: "Non c'è nessuna terza guerra mondiale oggi, ma domani. Enjoy the show!".