Voglia matta di hamburger, atterra da McDonald's in elicottero

AUSTRALIA – Quando si ha una voglia pazza di hamburger si è pronti a tutto. E' il caso del proprietario australiano di un elicottero che è stato protagonista di una scena al limite del reale. Un videomaker amatoriale ha catturato le immagini davanti ad un ristorante McDonald's poco fuori Sydney. Sabato pomeriggio, verso le 16 ora locale, il pilota è atterrato col suo elicottero nel prato davanti ad al noto fast food, è sceso dall’elicottero, è entrato nel ristorante e, dopo qualche minuto, è uscito reggendo il suo sacchetto degli hamburger. Poi, dopo aver scattato una fotografia al suo mezzo, se n’è anche andato alzandosi in volo. L'Autorità per l'Aviazione Civile australiana vuole però capire se l’atterraggio sia o no stato legale. (YouTube/TheDailyAmazingVideo).