Trovati i resti di un misterioso essere degli abissi

INDONESIA - Una misteriosa creatura marina si è arenata nella spiaggia dell'isola di Seram. I resti dell'essere sono giganteschi. I media locali hanno ipotizzato che si trattasse di un calamaro di circa 15 metri, ma la Marina sostiene invece che si tratti dei resti di un animale simile a una balena. Sono in corso dei test in laboratorio per individuare a quale specie animale appartenga questa misteriosa creatura. A scoprire per primo l'animale è stato un abitante della zona, Asrul Tuanakota. «Inizialmente pensavo si trattasse di una barca incagliata», ha spiegato il 37enne.