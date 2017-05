Ricevono il primo abbraccio della loro vita. Ecco come reagiscono

THAILANDIA – Anche gli animali hanno bisogno di affetto. E' ciò che sostiene fortemente M Panu. Il ragazzo tailandese con uno smodato amore per gli animali gira per le strade di Bangkok alla ricerca di cani randagi, li avvicina e li abbraccia, li coccola. Il risultato che il primo gesto di affetto genera in questi animali è sorprendente. Il video, che fa parte della campagna chiamata «The First Hug Campaign» è di qualche tempo fa ma il suo messaggio rimane sempre attuale. (Youtube/M Pur).