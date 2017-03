Esce il 9 marzo Il nuovo «Kong: Skull Island» con Tom Hiddleston e Brie Larson

ITALIA - E' in arrivo sul grande schermo "Kong: Skull Island", il nuovo film su uno dei mostri più famosi del cinema. L'uscita in Italia è prevista per lunedì 9 marzo. Il film narra di un gruppo di esploratori che si avventura nelle profondità di un'isola sperduta del Pacifico, tanto affascinante quanto infida, inconsapevole di star attraversando il regno del mitico gorilla Kong.

Prequel di Godzilla

Il film getta le basi per un collegamento con l'ennesima pellicola su un altro famoso mostro cinematografico, il lucertolone Godzilla, che a sua volta si incontrerà con Kong in un altro film ancora "Godzilla vs. Kong", previsto per il 2020.

I protagonisti.

Sul tappeto rosso, nell'anteprima a Londra, hanno sfilato i protagonisti di questa nuova avventura, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson e la bella Brie Larson. Hiddleston, l'eroe che guida il gruppo in fuga dai pericoli, sul suo personaggio ha detto: «E' un uomo che ha visto tante cose estreme e io credo che l'esperienza sull'isola risvegli in lui un senso della meraviglia che aveva perso. Ma anche di umiltà. C'è come un'accettazione del fatto che la natura è più potente di qualsiasi cosa possa immaginare l'essere umano e possiamo avere un buon rapporto con la natura se la rispettiamo e la lasciamo in pace».

E sul protagonista Kong, l'attore britannico aggiunge: «Credo che la gente sia dispiaciuta per Kong, perché quando lo incontriamo lo vediamo che si fa gli affari suoi, sta per conto suo finché arrivano gli uomini e sconvolgono il suo equilibrio».