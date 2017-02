In MTB a 167 chilometri orari. La discesa da record

SANTIAGO – Ha percorso la discesa di una montagna nel deserto di Altacama in Cile sulla sua bici raggiungendo la velocità di 167 chilometri orari. Markus Max Stockl è il ciclista austriaco che ha battuto così il suo precedente record, segnato nel 2011 sul Cerro Negro in Nicaragua. Il suo è il nuovo record del mondo di velocità in discesa su una mountain bike di serie. Il ciclista si è lanciato con la sua bici da una montagna che si trova nel deserto cileno. La bici ha percorso la montagna in appena 11 secondi raggiungendo una velocità di 167,5 chilometri orari. Qualche anno fa si era lanciato dalle pendici del monte Cerro Negro raggiungendo la velocità di 164,95 chilometri orari.