La coppia di cammelli fa l’amore sulla strada e blocca il traffico. Il video

Gli animali, come tutti, si accoppiano per riprodursi. Ma di solito non siamo lì ad osservarli. A volte però, sono proprio loro a mettersi in bella mostra. Ed è quello che è capitato sulla Sheikh Mohammed Bin Zayed Road tra Dubai e Ras Al-Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, dove due cammelli hanno pensato bene di avere un rapporto proprio lì, sotto gli sguardi increduli dei viaggiatori. Uno di questi ha immortalato l’amplesso in un video, dove si vedono e si sentono i due cammelli che bramiscono di piacere.

Il video