A Milano c’è l’Off Fil Festival, per aumentare la Felicità Interna Lorda di tutti

Tanti nomi a garanzia di divertimento, o ‘felicità’. Saranno infatti Enrico Bertolino, Raul Cremona, Enrico Intra, Roberto Brivio, Massimo Navone Enrico Bonavera, Giorgio Bongiovanni, Rosalina Neri e tanti altri testimonial ad alternarsi sul palco dell’Unicredit Pavilion, la sera del 9 giugno, in una serata a ingresso libero dal titolo ‘Milano creativa tra storia e attualità’. Ma questo sarà solo l’inizio.

L’evento che dà felicità

Le occasioni per ‘essere felici’ al Milano Off Fil Festival si susseguono. Dall’11 al 18 giugno, quattordici location saranno fucina di spettacoli e incontri culturali. Cinquanta compagnie provenienti da tutta Italia e dall’estero diventeranno protagoniste del festival, per un totale di ben 400 repliche in otto giorni.

Come nasce Milano off

Milano Off, nasce con l’edizione del 2016 nel quartiere Isola. Oggi però cresce e approda a nuove ‘isole’ di teatro e di cultura che costellano il grande mare milanese. Il Festival si arricchisce dunque di nuove realtà culturali che offrono una grande possibilità di arricchire la propria esperienza di ‘navigazione’. Allo spettatore non resta che scegliere la rotta da seguire solcando le acque degli spazi più famosi e conosciuti nella geografia culturale milanese oppure potrà lasciarsi trasportare alla scoperta di nuovi stimoli e suggestioni.

Il progetto

Il progetto artistico territoriale diffuso, Milano Off Fil Festival, nasce da un’idea di Renato Lombardo, da oltre trent’anni organizzatore di eventi legati al teatro e alla musica jazz internazionale. E’ organizzato dall’associazione culturale Milano Off, in partenariato con il festival internazionale Avignon Le OFF, In scena! New York Italian Theatre e Palco Off. La direzione artistica della sezione Off è curata da Francesca Vitale.