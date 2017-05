Ecco cosa accade quando per strada fai un qualcosa che non dovresti

Una telecamera di sicurezza posta su una trafficata strada di Bozhou, provincia di Anhui in Cina, registra l’attraversamento in un punto vietato da parte di un uomo che poi, come se niente fosse, cerca di aggirare lo spartitraffico di metallo passando attraverso le sbarre e, anziché scavalcare e così ci rimane incastrato e… gustatevi il video.