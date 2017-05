La partita a Golf è interrotta dalla lotta di due serpenti velenosi

Stava giocando a golf, Cara Treherne, ed era giunta alla buca 14 quando la sua attenzione è stata attirata da un qualcosa di insolito: due serpenti mamba, notoriamente velenosi, stavano lottando tra di loro. La golfista, dopo lo sbigottimento iniziale, ha ripreso in video la scena.

Un posto tranquillo

Il campo da golf Leopard Creek, alle porte del Parco Nazionale Kruger (Sudafrica), è di solito un posto tranquillo. Ma, a quanto pare, non sempre è vero. Treherne, dopo essere stata attirata uno strano movimento intravisto con la coda dell’occhio, ha poi realizzato quanto stava accadendo. Per precauzione, ha subito avvertito gli altri due giocatori della presenza dei serpenti. Dopo di che ha anche avvisato gli altri presenti nel campo da golf, compreso il marito e i figli che sono accorsi a vedere la scena.

Non finivano più

Cara Treherne ha raccontato che i due serpenti pareva non volessero saperne di smettere. I giocatori hanno infatti atteso che la ‘danza’ finisse, ma visto il protrarsi a lungo hanno poi deciso di spostarsi e allontanarsi dal luogo per proseguire la loro partita altrove.

Il video