Quando il meteo uccide: gli eventi estremi e più letali

Eventi meteo estremi. Non sono poi così rari, specie di questi tempi in cui il clima ha subìto numerose modifiche. Per tenere conto di quanto accaduto in passato, di quanto accade oggi e forse potrebbe accadere domani, l’Organizzazione meteorologica mondiale (o WMO, World Meteorological Organization) ha reso pubblico l’elenco degli eventi meteorologici estremi che hanno provocato più vittime nella storia.

Per il momento

Precisiamo che l’elenco, per il momento, non è completo e comprende eventi meteo come cicloni tropicali, tornado, fulmini e grandine. I quali sono stati protagonisti di fatti rilevanti, con uno strascico che verrà ricordato nei tempi. La WMO, tuttavia, fa sapere che presto i dati saranno aggiornati con l’inclusione di documentazione riguardante anche altri eventi climatici come le inondazioni, le ondate di calore e così via.

Un Guinness singolare

L’idea di realizzare una classifica, o Guinness dei primati di eventi meteo estremi può apparire un po’ raccapricciante ma, come ricorda Randy Cerveny della Arizona State University e responsabile della sezione Eventi estremi della WMO, «è utile invece per stabilire una scala di riferimento con cui confrontare le calamità future e per prepararsi a cercare di ridurne l’impatto, anche in vista del loro prevedibile aumento in relazione al riscaldamento climatico. La conoscenza dettagliata di questi estremi storici – aggiunge Cerveny – ci ricorda che la nostra responsabilità non è solo prevedere e monitorare il clima, ma anche usare queste informazioni per salvare vite in tutto il mondo, in modo che in futuro disastri simili diminuiscano o siano addirittura eliminati. Penso che molte persone non siano consapevoli della pericolosità di determinati tipi di maltempo». Randy Cerveny ricorda che l’elenco completo dei fenomeni meteorologici estremi è consultabile presso l’archivio online della WMO.

Alcuni degli eventi più disastrosi e mortali