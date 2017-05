Come sono i capelli tagliati… con l’accetta?

«Ehi! Ti hanno tagliato i capelli con l’accetta?». Potrebbe essere una battuta ironica, riferita al taglio di capelli che non è venuto proprio bene, con molti scalini e ‘buchi’. Oppure potrebbe essere la verità.

Io taglio così

Il coiffeur russo Daniil Istomin ha portato una ventata di novità da quando ha deciso di tagliare i capelli alle proprie clienti con l’accetta, anziché con le forbici – come d’altronde fanno tutti. Eppure, nonostante la scelta che può sembrare azzardata, e anche pericolosa, ha riscosso un grande successo – tanto che è divenuto un vero e proprio trend.

Gli esperimenti più audaci

All’accetta, forse per parafrasare il noto modo di dire, Istomin ci è arrivato dopo diversi tentativi di differenziarsi dalla massa di parrucchieri. Prima infatti si è messo a tagliare i capelli da bendato e poi è passato all’uso di due forbici in contemporanea (non si sa chi, nei due casi abbia ‘accettato’ di buon grado), per poi, deluso, passare a metodi più eclatanti.

Dalla teoria alla pratica

Per fortuna, i primi ‘tagli’ Istomin li ha eseguiti su dei manichini. Poi però è passati ai fatti, proponendo alle sue clienti il ‘nuovo e rivoluzionario’ taglio: quello con l’accetta. Non tutte hanno ovviamente acconsentito ma, secondo quanto dichiarato dal parrucchiere, soltanto le più audaci o ‘pazzerelle’. «L’accetta rende tutto più facile – ha spiegato Istomin – perché con un colpo puoi tagliare gli stessi capelli che con dieci sforbiciate». L’accetta, per poter eseguire questi tagli deve essere molto affilata e, a dire il vero, chi si sottopone al taglio forse non è poi così tranquillo.

Il video