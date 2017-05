Lacuna Coil: il Diario sul set dell'ultimo video del mitico gruppo metal

BIELLA - L'atmosfera è rilassata quando entriamo nella sala eventi del Lanificio Botto di Miagliano, uno dei tanti edifici diventati ormai archeologia industriale della provincia di Biella (Piemonte). I Lacuna Coil si stanno riposando dopo una lunga mattinata passata tra shooting fotografici e riprese del loro nuovo videoclip, nei locali dismessi della grande fabbrica. (Il video è uscito ufficialmente il 15 maggio). Sono rock star di fama mondiale ma ci invitano a sederci tranquillamente al loro tavolo. Hanno appena finito di pranzare, ci dicono, e si godono qualche altro minuto di riposo prima di ricominciare le riprese del primo video di Delirium il loro nuovo album, uscito il 27 maggio scorso.

Andrea Ferro cantante dei Lacuna Coil firma il vinile dell'ultimo disco della band (© Diario del Web)

You love me 'cause I hate you.



WATCH THE NEW VIDEO (link in my bio) and let me know what you… https://t.co/FFBS1S6XZb — Cristina Scabbia (@MissScabbia) 15 maggio 2017

Rockstar in alta Valle Cervo

Nei giorni precedenti la band è stata tra i boschi ed i paesaggi gotici di questo territorio ai piedi delle Alpi. Mentre scriviamo invece siamo nei grandi saloni di questo ex lanificio che ospitano i signori del Gothic Metal. Cristina Scabbia, cantante della band insieme ad Andrea Ferro, ci sorride ma rimane con noi per pochi minuti: la aspettano cambio d'abiti trucco e parrucco. Con Andrea e gli altri musicisti della band scambiamo qualche battuta. Tra una risata e l'altra non ci accorgiamo nemmeno di essere con una delle band più famose a livello internazionale della scena metal contemporanea. Marco Coti-Zelati, il bassista, si lamenta: le gambe gli fanno male dopo le corse in montagna fatte per le riprese nei giorni scorsi, il chitarrista è più intimista si preoccupa che i suoi strumenti vadano trasportati correttamente tra le strade tortuose di montagna. Tutti quanti ad un tratto improvvisano una partita a pallone... Welcome to Italy!

La redazione insieme a tutti i musicisti della band (© Diario del Web)

La follia degli uomini e della società

L'atmosfera così calda ci fa dimenticare per un istante che il loro disco, invece, parla di follia. Della follia degli uomini (quella patologica ma anche quella delle piccole pazzie quotidiane), ma anche della società: incerta e frenetica. Avremmo voluto chieder loro quanto si sentissero folli ma, a guardar bene, i Lacuna Coil sembrano tutt'altro che sopraffati dalla pazzia. Una band che da vent'anni calca i palchi di tutto il mondo (negli Stati Uniti sono un'istituzione) che ha attraversato ed attraversa tante evoluzioni musicali e personali che mantiene ancora intatto lo spirito di gruppo, la sintonia e la voglia di non prendersi sempre troppo sul serio.

L'ultimo disco dei Lacuna col (© Diario del Web)

Il video

Il video è ispirato alla serie televisiva «True Detective» e per Cristina Scabbia e soci si è trattato del primo in cui hanno svolto il ruolo di attori. Sullo sfondo panoramiche suggestive di un'Italia alpina, impervia a tratti isolata, di vallate e di boschi di cupi edifici. In un torrente viene addirittura trovato il cadavere di una ragazza e poi ancora l'archeologia industriale con all'interno di grandi spazi abbandonati e decadenti. Un paesaggio gotico a tratti oscuro che accompagna perfettamente il Gothic Metal appunto dei Lacuna Coil.

Vinili e musicassette

I Lacuna Coil sono forse un po' nostalgici o semplicemente amanti delle cose belle, Cristina Scabbia e compagni infatti, hanno scelto di proporre il loro nuovo lavoro in vinile e, udite udite, in un edizione limitata in musicassetta. Oltre a Cristina, Andrea e «Maki», alla batteria ora anche Ryan Blake Folden.

Ora non ci resta che guardare il video clip.