Qual è il posto più infestato dai batteri? Non è il bagno

Pensando a quale possa essere il luogo in cui possono annidarsi e proliferare i germi e i batteri viene probabilmente subito in mente la toilette o la cucina. Invece, come scoperto dai ricercatori dell’Università Aston di Birmingham (Uk) ci sono altri – forse insospettabili – posti dove si trova la maggior parte dei batteri.

Il posto ‘peggiore’

C’è dunque un posto che pare sia un ricettacolo di germi e batteri – spesso patogeni – che può mettere a rischio la nostra salute. Questo è la nostra, o l’altrui, automobile. Già! Questo oggetto di culto per molti, e che molti altri tengono più lustro che non il salotto di casa, in realtà è un covo di germi senza che ce ne rendiamo conto. Ve ne sono infatti di più che non sull’asse del WC o nel lavello della cucina.

Quanti batteri?

I ricercatori hanno scoperto che in media ogni autoveicolo trasporta non solo gli occupanti, ma anche ben 283 diversi tipi di batteri per ogni centimetro quadrato di superficie. Nello specifico, gli autori hanno rilevato circa 356 specie diverse di germi sulla leva del cambio, e circa 850 altrettante specie diverse di batteri sul cruscotto e i luoghi dove siamo soliti poggiare un po’ di tutto, dal telefonino agli occhiali o altri oggetti.

I complici

A portare i batteri nell’auto non sono solo le scarpe, come si potrebbe pensare (dato che le suole vengono a contatto con le superfici più disparate e spesso sporche), ma siamo noi stessi con le nostre cattive abitudini come il mangiare in auto, lasciando poi depositare briciole e rifiuti vari, lasciare lì diversi tipi di rifiuti o cartacce, il poggiare monete o altro denaro (notoriamente ricettacolo di batteri e quant’altro) e altri comportamenti poco igienici. Il venire dunque in contatto con la leva del cambio, il volante o altre parti dell’automobile può esporci al rischio di infezioni, senza che magari ce ne rendiamo conto.

Le buone regole

Se sospettiamo che la nostra auto non sia proprio un luogo in cui ci si potrebbe mangiare senza utilizzare i piatti perché non è proprio un esempio di pulizia, allora è bene prendere alcune cautele, come per esempio utilizzare dei prodotti disinfettanti per pulire le varie superfici. Allo stesso modo è suggerito lavare spesso anche l’abitacolo e non solo la carrozzeria dell’auto. Insomma, cercare di tenere il proprio veicolo pulito un po’ come dovremmo tenere pulita casa nostra, perché, anche se non li vediamo, i batteri ci sono e prosperano.