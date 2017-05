10 incredibili usi del dentifricio che non ti aspetti

Il dentifricio si usa per lavarsi i denti. E fin qui niente da obiettare. Ma che dire del fatto che potrebbe essere utilizzato in altri 10 diversi e utili modi? In un curioso video viene mostrato come con un po’ di dentifricio si possano fare tante cose: dal benessere alla cura di oggetti personali o di uso comune.

Tra i tanti pregi

Il dentifricio pare dunque avere molti pregi, che vanno al di là della semplice igiene orale. Tra questi, come si può vedere nel video, vi è per esempio vi è l’uso nel trattamento dei brufoli: un po’ di dentifricio sopra riduce in breve tempo il rossore.

Ma, attenzione, il tipo da utilizzare è quello tradizionale in pasta e non il gel. Con questo si può anche rimediare ai graffi sulla superficie dei CD o sul display del cellulare. E poi si possono rimuovere gli scarabocchi sui muri fatti con i pastelli oppure lucidare gli anelli o le scarpe… e altri usi ancora. Non resta che vedere il filmato.

I 10 usi insoliti del dentifricio