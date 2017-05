Ecco il gatto che ha battuto ogni record

AUSTRALIA - Vive a Melbourne Il gatto gigante e vincitore dei Guinnes dei primati per essere anche il gatto più lungo del mondo: Omar, di razza Maine Coon, è lungo quasi 120 cm e pesa 14 kg. Le immagini non possono che parlare da sole. La padrona, Stephy Hirst, è stata contattata da Guinness dei Primati per certificare i record del suo cucciolo che nonostante la stazza sembra docile e coccolone.