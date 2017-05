Il Centro Europeo di Formazione conferma la collaborazione con Cannavacciuolo

MILANO - Anche per il 2017 lo chef pluristellato Antonino Cannavacciuolo sarà il testimonial del CEF - Centro Europeo di Formazione, azienda leader in Italia nella Formazione A Distanza, ed in particolare dell’area dedicata ai corsi di cucina che rientrano sotto il brand CHEFuoriclasse.

Un premio per i migliori

C’è però una grande novità: l’introduzione della Master Class, una lezione pratica tenuta da Antonino Cannavacciuolo e riservata ai 30 migliori corsisti. Questo per sottolineare come lo Chef contribuisca sempre di più all’area educativa culinaria del Centro Europeo di Formazione: per la prima volta, infatti, sarà realizzata una lezione pratica che lo vedrà come insegnante.

Antonino Cannavacciuolo (© )

L'offerta formativa

Il corso di Formazione A Distanza, patrocinato dalla Rete Nazionale Istituti Alberghieri e consigliato da Antonino Cannavacciuolo, è composto da 12 unità didattiche, 7 dvd, 3 volumi incentrati sulla cucina regionale italiana e altre 4 unità che costituiscono il Master in Scienza e Gestione dell’Alimentazione. Il materiale è pensato per facilitare l’autoapprendimento e permette a ciascuno studente di acquisire le nozioni fondamentali del mondo della cucina.

Lo spot

Insieme allo Chef Cannavacciuolo, i co-protagonisti dello spot del corso per aspiranti chef sono stati gli studenti, che hanno recitato insieme al loro idolo e che compariranno nella campagna di comunicazione che sarà pianificata su Facebook, Instagram e YouTube. Per il Centro Europeo di Formazione questa collaborazione rappresenta un traguardo importante e, con la Master Class, alza ancora una volta l’asticella nel settore italiano della Formazione a Distanza.

