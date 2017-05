Triangolo delle Bermuda: sparisce una famiglia

Il famigerato Triangolo delle Bermuda, una zona dell’Oceano Atlantico settentrionale a forma di triangolo, torna a far parlare di sé. Il mistero che l’avvolge da sempre non è mai stato definitivamente svelato. In molti hanno parlato di buchi ‘spazio-tempo’, mondi paralleli, presenza di Ufo e altre fantascientifiche ipotesi. Quale che sia la verità, lunedì scorso la nota imprenditrice quarantenne americana Jennifer Blumin era a bordo di un piccolo aereo al largo delle Bahamas insieme ai suoi figli Theodore e Phineas di 2 e 4 anni. Accompagnati dal pilota Nathan Ulrich, 52 anni, del New Hampshire sono spariti misteriosamente proprio mentre attraversavano questa controversa zona. Erano in rotta da Porto Rico, ma non sono mai arrivati ​​a destinazione in Florida centrale.

Sparito

Secondo quanto riferito dalla US Coast Guard, i controllori del traffico aereo di Miami hanno perso il contatto radio con l’aereo MU-2B dopo tre ore in volo. Dei passeggeri non si è più saputo nulla. Come fossero spariti nel nulla. Anche perché non è stato dato alcun allarme dall’aereo, prima della scomparsa.

Forse si è trovato qualcosa, ma...

Le operazioni di ricerca sono immediatamente scattate, dopo l’allarme lanciato dai controllori del traffico aereo. La Guardia Costiera impegnata nelle operazioni ha riferito che martedì un elicottero impegnato nelle ricerche ha rinvenuto dei piccoli resti a circa 15 miglia a est di Eleuthera, Bahamas. I detriti apparterrebbero a un bimotore MU-2B, proprio come quello su cui viaggiavano gli scomparsi. Per cui potrebbe, ma non è detto, trattarsi proprio del loro velivolo. Al momento non si sa nulla di concreto, a parte la misteriosa sparizione. Si attendono sviluppi per capire se i pezzi trovati appartengano all’aereo, e resta ancora da capire dove siano finite le persone che erano a bordo.

Un video sul mistero del Triangolo delle Bermuda