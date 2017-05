In Cina è nata la «fabbrica di like»

CINA – I like fanno girare l'economia. Una startup tecnologica cinese sfrutta un vero e proprio muro di cellulari che mettono «mi piace» automaticamente con un flusso ininterrotto a specifici post sui social network. Si chiama «Uchina» la società in questione che ha sede a Shenzhen, nella provincia di Guangdong ed ha trovato il modo di risparmiare sul numero dei dipendenti e sui costi. Le immagini ci mostrano centinaia di smartphone accesi, installati su una parete e collegati a un computer. I dispositivi mettono «like» a degli specifici post e di conseguenza ne aumentano la popolarità. La società spiega che in un’altra stanza c’è addirittura una parete con oltre 10.000 cellulari che fanno lo stesso lavoro.