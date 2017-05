Quando è troppo è troppo! Un cigno non ne può più dei piccioni e allora…

Qualcuno li ha definiti «vestiti di m…», ma in realtà pur essendo fatti proprio di letame sarebbero una geniale invenzione, che fa bene anche all’ambiente. L'idea di una designer olandese

Il marito non rispetta gli orari di casa? Ecco la soluzione: installare una timbratrice in casa per controllare le uscite e le entrate del proprio consorte. Lo ha fatto davvero una moglie