La commovente reazione di un pitbull da combattimento la prima volta che viene accarezzato

I pittbull sono cani che possono incutere timore, dato che sono considerati cani feroci e aggressivi. Sono anche – e purtroppo – cani che vengono utilizzati ne combattimenti clandestini, e che sono altresì sottoposti a ogni sorta di brutalità e violenza. La loro, spesso breve, vita è contrassegnata dal dolore e dalla tristezza.

Una mano ‘santa’

Ma cosa accade quando uno di questi sfortunati cani viene salvato? Spesso si scopre che in realtà sono cani che sanno essere dolci e affettuosi, come magari non ci si aspettava. E, per esempio il caso del cane protagonista di questo video, liberato dalla polizia durante un blitz contro le organizzazioni clandestine di lotte tra cani. Portato in un canile, messo in gabbia e classificato come ‘cane aggressivo’, lui, che dalla sua nascita ha conosciuto soltanto violenze, ha invece una reazione emozionante quando, per la prima volta, viene accarezzato da una mano umana.

Il video