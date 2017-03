«Lo Vinci con Quest’Arma», sul web impazza la parodia di cristiana di Occidentali’s Karma

Su YouTube, per chi ci bazzica non sarà una novità trovare le parodie di canzoni famose: sono infatti in molti che si cimentano in questa usanza – non solo sconosciuti ma anche gli youtuber più famosi. E una ‘star’ in ascesa – che di certo non fa lo youtuber di ‘professione’ – è don Roberto Fiscer, già autore di altre parodie di canzoni famose come ‘Ci andiamo a confessare’ (da ‘Andiamo a Comandare di Fabio Rovazzi) o ‘Eucarestia’ (parodia di ‘Sofia’ di Alvaro Soler). Ora, con la sua nuova parodia della canzone vincitrice dell’edizione 2017 del Festival di Sanremo ha di nuovo colto nel segno, tanto che il suo video ha già raggiunto oltre 22mila visualizzazioni.

Tante parodie

Di ‘Occidentali’s Karma’ su YouTube esistono ormai decine e decine di parodie: da quelle sui videogiochi ad altre, tutte più o meno riuscite – e qualcuna, per la verità, veramente penosa. Quella del sacerdote genovese, non nuovo a questo genere di cose è tuttavia stata accolta piuttosto bene dal pubblico – perlomeno da quello cristiano cattolico. Lui, d’altronde, in gioventù è stato un Dj, che lavorava sulle navi da crociera. Per cui di musica un po’ ci ‘mastica’. Se però un tempo le sue ‘armi’ erano i dischi, oggi è il rosario – il protagonista di questa nuova parodia.

Da Padre Pio a…

La prima citazione è dedicata a (San) Padre Pio, il quale portava il rosario «nella tasca del suo abito». E se – avverte il sacerdote cantante – «la santità è demodé e i preti inutili», se «quando la fede si ritrae... cadono gli uomini», ecco allora «riprenditi quest’arma, la fede ti rialza, e il rosario ingrana, la gente più si ama».

Tutti lo vogliono

Il successo di don Fiscer è universale – quantomeno nell’ambiente cattolico. Difatti, racconta il sacerdote, «Parrocchie e catechisti mi chiedono il testo. Una scuola di Afragola (Napoli), lavora da mesi su queste canzoni. Una professoressa di religione utilizza i miei testi durante le lezioni. Sono andato da loro a febbraio e ho fatto uno spettacolo davanti a 1.200 ragazzi».

E ora, Lo Vinci Con Quest’Arma. Il video