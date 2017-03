L’incredibile video del leopardo contro un pitone. Uno scontro feroce che dà i brividi

Cosa accade quando un grosso serpente pitone e due leopardi si incontrano? Lo si può vedere con i propri occhi in questo vide girato dai un gruppo di turisti del Kruger National Park, in Sudafrica, che si trovavano lì proprio in quel momento.

L’incontro inatteso

Nascosto tra l’erba del parco c’è un grosso pitone Seba. Di lì a poco arriva una mamma leopardo che, notando il proprio cucciolo avvicinarsi all’auto dei turisti, lo richiama. Mentre il cucciolo si avvia verso la mamma trova sulla sua strada il grosso serpente – che non è noto per la sua tranquillità, anzi…

L’attacco

Il rettile, non appena scorge l’arrivo del cucciolo di leopardo, non mette tempo in mezzo e si avventa contro di lui a fauci spalancata. Per fortuna, il cucciolo ha i riflessi pronti e con un fulmineo balzo all’indietro sfugge all’attacco. Il richiamo da parte del piccolo attira l’attenzione della madre, la quale giunta sul luogo è a sua volta attaccata dal boa che, questa volta, riesce a mordere. La reazione del felino non si fa attendere, ed ecco cosa è accaduto: lo potere vedere nel video.

Il video