«Break the Chain» la canzone diventata inno delle donne

MILANO - Nel giorno della festa della donna riproponiamo «Break the Chain» la canzone diventata inno di One billion rising, scritta e prodotto da Tena Clark, con musiche di Tena Clark e Tim Heintz. Nelle piazze di tutto il mondo da anni ormai si muovono i passi e le coreografie di milioni di donne e uomini. Uniti per manifestare in nome di un mondo più giusto e senza violenza sulle donne. L’edizione 2017 di One Billion Rising è stata dedicata alla solidarietà.