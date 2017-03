Pur di non essere lasciato permette alla fidanzata di andare a letto con altri

Cosa non si fa pur di non essere scaricati dalla propria fidanzata? Forse di tutto, sì. Ma quello che ha accettato un giovane inglese è forse davvero troppo.

La coppia «aperta»

Si sente spesso parlare di relazioni aperte, coppie senza vincoli e così via. Spesso questo concetto sconfina a volte anche con comportamenti come lo scambismo e altri che possono più o meno essere condivisi. Ma la storia di Adam e Beatrice, due giovani inglesi, ha un risvolto un po’ preoccupante: nasce dalla paura di essere lasciati. E per ‘paura’ si è dunque disposti ad accettare di tutto?

Lei sì, lui no

Adam ha 27 anni e Beatrice 22. I due sono arrivati a un accordo, per così dire comune. Si fa appunto per dire, perché se lui – pur di non perderla – ha accettato che lei vada a letto anche con altri uomini, mentre lei invece non vuole che lui faccia altrettanto (cioè lui non può andare a letto con altre donne).

La storia

I due si sono conosciuti nel 2014. Una di quelle storie da ‘una notte e via’. Invece qualcosa poi è scattato, così si sono rivisti e poi, nel 2015 si sono ufficialmente messi insieme riporta il Sun. Subito dopo però, a Beatrice il rapporto iniziò ad andare stretto: non si sentiva di essere legata a un solo partner. Nonostante dicesse di amarlo, lo voleva lasciare perché si sentiva appunto legata. Lui, come detto, pur di non perderla ha allora accettato di arrivare a un accordo.

Funziona

Per quanto assurdo, l’accordo pare funzionare, dato che i due oggi sono ancora insieme. E sebbene lui abbia preteso che Beatrice non gli nasconda nulla e sia sincera riguardo alle storie che ha con altri, lei invece non accetta tutt’oggi che Adam possa andare con un’altra donna. Lui però afferma di non essere interessato ad altre donne, con buona pace di lei.

I rapporti con gli altri uomini

«Mi piace l’attenzione, ma emotivamente non significano nulla per me – racconta al Sun Beatrice – Sono stata a letto con cinque persone diverse da quando abbiamo iniziato questa relazione aperta. Tre sono state cose da una notte e via, e uno è uno con cui vado a letto circa due volte al mese. Va a bere nel mio stesso pub, quindi talvolta finiamo la serata insieme se non ha trovato nessun’altra. Non ho sentimenti per lui ma mi piace il sesso. Racconto ad Adam degli uomini – prosegue Beatrice – ma non entro nei dettagli del sesso. Adam è così premuroso a darmi la libertà di fare quello che voglio, mi fa amarlo ancora di più».

Il parere di Adam

«Mi toglie la preoccupazione del tradimento, se so che poi torna da me – spiega Adam al Sun – Non mi dà fastidio che faccia quello che vuole, anche se non è il mio argomento preferito. Ho raccontato la cosa a qualche amico, che pensano sia un po’ strano, ma non ci importa cosa pensano gli altri, noi siamo felici».