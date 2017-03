Il duello tra un polpo e un granchio finisce con un colpo di scena. Il video

Ripreso sotto le acque al largo della California, il duello sottomarino tra un polpo e un granchio ha conquistato milioni di persone.

La lotta per la sopravvivenza

Nulla di nuovo, se vogliamo. È quello che accade ogni giorno in natura, dove ogni forma di vita lotta per la sopravvivenza con i propri mezzi. C’è, da sempre una preda e un predatore nell’ambiente naturale. E anche mari e oceani non fanno distinzione. Per cui quello del polpo che cerca di catturare un granchio è probabilmente un evento che si ripete ogni giorno.

Ma stavolta…

L’esito di uno scontro di questo genere è di solito scontato: dove il predatore si mangia la preda. Ma questa volta, sotto le telecamere degli scienziati è accaduto qualcosa di imprevisto: un vero colpo di scena. E che di certo i ricercatori non si aspettavano. Ecco dunque nel video cosa è accaduto.