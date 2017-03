Scoperta nelle profondità dell’oceano una medusa aliena

L’Ente di ricerca statunitense NOAA ha scoperto nelle profondità delle isole Samoa una medusa ‘aliena’ dalle incredibili caratteristiche. Le Isole Samoa sono un arcipelago di 3.030 km² che si trova nell’oceano Pacifico meridionale. Le isole fanno parte della regione della Polinesia.

Prima lo squalo poi...

Dopo lo squalo fantasma, ecco spuntare dalle profondità oceaniche la medusa aliena. Si tratta di una scoperta eccezionale, che rivela come negli abissi dei mari che circondano i continenti vi sia ancora molto da scoprire. Gli scienziati del NOAA sono attualmente impegnati nella ricerca di vita nelle profondità, e si avvalgono per questo di un veicolo subacqueo comandato a distanza. E proprio questo ha reso possibile la scoperta.

Una creatura straordinaria

Come si può vedere dalle immagini filmate dai ricercatori la medusa sconosciuta è davvero spettacolare, straordinaria: luminescente e aggraziata. La medusa all’inizio pare quasi impossibilitata a muoversi, ma poi sorprende tutti guizzando via. Come si può osservare sempre dalle immagini, la medusa è provvista di due serie di tentacoli. La prima punta verso l’altro, mentre la seconda verso il basso.



Il video