Il feto che ama il rock. La foto dell’ecografia che ha fatto il giro del mondo

Makelle Ahlin, ventisettenne, è incinta di 22 settimane. Come di routine si è sottoposta a un’ecografia per monitorare lo stato del feto che porta in grembo. Ma la sorpresa è stata grande quando si è vista la mano del bambino comparire sullo schermo.

Fermi tutti!

Mentre l’operatrice faceva scorrere il manipolo sulla pancia di Makelle, sotto gli occhi attenti del futuro papà, ecco apparire un’immagine strana. «Ferma!», avrebbe gridato suo marito. «Torna indietro! Fammi vedere». E così, ritornando all’immagine precedente, si scopre una manina alzata che fa il gesto delle corna – che è anche quello tipicamente utilizzato dagli amanti della musica rock o metal (detto anche ‘Let’s rock’) che suona come un incitamento e un buon auspicio anzichenò.

L'ecografia del bimbo rock (© Makelle Ahlin | Facebook)

Grande stupore e risate

Dopo aver visto quell’immagine sia la futura mamma che il papà sono scoppiati in una grande risata – cosa che ha complicato un po’ il proseguire con l’esame, visto che la pancia continuava a sobbalzare. Makelle ha commentato che con i suoi altri due figli non era mai accaduta una cosa così strana. Dopo l’episodio, i due genitori hanno pubblicato la foto dell’ecografia prima su Instagram e poi su Facebook. Dapprima nessuno voleva credere che fosse autentica, ma poi, dimostrato che lo era, sono stati inondati di commenti, oltre a essere contattati da numerosi media che hanno poi riportato la notizia.