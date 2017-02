Alike, il corto su genitori e i figli che ha commosso il mondo

Il rapporto tra genitori e figli è molto importante. Ma chi può dire davvero di riuscire a fare con loro quello che davvero vorrebbe? La vita quotidiana, con tutti suoi numerosi – spesso troppi – impegni sfianca, al punto tale che la stanchezza prevale sul desiderio di svolgere bene il proprio ruolo di genitore. E così ci si trascina, giorno per giorno, in una vita grigia, senza più il piacere anche solo delle piccole cose.

Ritrovare se stessi

Il cortometraggio ‘Alike’ racconta proprio di come la vita possa segnare le persone e le renda spesso infelici e grigie come il proprio vissuto quotidiano. Eppure, si ha spesso un esempio di come dovrebbe essere proprio sotto i propri occhi: i bambini. Che tuttavia, a volte, facciamo finta di non vedere o capire. Ecco in questo video toccante come invece le cose potrebbero cambiare proprio da un momento all’altro, basta volerlo.

Alike