Ecco l’uomo che ha stregato la metro di Londra con la sua voce. Incanterà anche voi

A chi non è capitato in una stazione della metro o dei treni di incontrare un qualche personaggio particolare. C’è chi si esibisce in concertini; chi in spettacoli più o meno vari e via discorrendo. A parte alcune eccezioni, spesso reagiamo con indifferenza e a volte anche fastidio. Ma quello che è accaduto in una stazione della metro di Londra vi lascerà – è il caso di dirlo – a bocca aperta.

Una gran voce

Una mattina, il cantante e musicista britannico Neil Francis stava attendendo come tanti altri l’arrivo del treno metropolitano. Ma, a un certo punto, ha iniziato a cantare. Dapprima forse sconcertati da quanto stava accadendo, la verve e la possanza della sua voce hanno invece in poco tempo conquistato i presenti – tanto che si sono uniti poco per volta anche loro formando un coro incredibile di voci. Manco a dirlo, il video girato da un cittadino che si trovava lì è divenuto subito virale.

Il video