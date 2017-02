Ecco Lucy, il cucciolo con un selfie di sé sull’orecchio

Nell’epoca dei selfie tutto dove capita, anche gli animali pare si stiano per così dire adeguando. È il caso di Lucy, che reca su uno dei suoi orecchi una specie di foto di se stessa.

Un fenomeno assai curioso

Come si può vedere sulle foto pubblicate su The Dodo dall’Associazione Lollypop Farm di New York (Humane Society di Greater Rochester), che si occupa di adozioni, sull’orecchio sinistro del cane c’è un qualcosa che sembra proprio una riproduzione del muso del cane stesso. Incredibile!

Lucy

Il cucciolo femmina, battezzato Lucy, è nato da un randagio salvato lo scorso anno dall’associazione. Ad aver notato la strana figura che compariva sull’orecchio del cane non sono stati gli operatori dell’associazione, ma un utente che aveva visitato il loro sito web. «La guardavamo ogni giorno – ha raccontato a The Dodo la portavoce del Rifugio Paige Doerner – Ma nessuno qui ha notato l’orecchio speciale di Lucy fino a quando ci è stato fatto notare da un visitatore molto attento del nostro sito web! Non potevamo crederci quando abbiamo guardato più da vicino l’immagine».

Selfie?

Confrontando le due immagini: una originale e l’altra ritoccata, si può vedere che la somiglianza è straordinaria, proprio come se Lucy si fosse fatta un selfie sull’orecchio. Ma, ovviamente non è accaduto tutto ciò, è infatti la natura che a volte è davvero bizzarra.

(© Lollypop Farm / The Dodo)

Lieto fine

Dopo la pubblicazione delle foto di Lucy e le numerose condivisioni, la cucciola ha trovato subito casa. Una persona si è infatti recata al Rifugio chiedendo proprio di adottare Lucy. La portavoce di Lollypop Farm si augura che la pubblicità involontaria al Rifugio fatta da Lucy faccia trovare una casa anche a tutti o comunque molti degli animali ospitati.