Il Sole dà spettacolo il 26 febbraio con l’eclissi solare anulare

L’eclissi solare anulare è un evento cosmico molto suggestivo e spettacolare, quanto raro. Per cui sarebbe davvero un peccato perderselo. Lo spettacolo è previsto per domenica 26 febbraio 2017 e sarà visibile nella sua interezza soltanto nell’emisfero meridionale, con in particolare il Sudamerica, l’Africa Centro-Meridionale, l’Antartide. Nelle Regioni più a Nord si potrà comunque assistere a un’eclissi parziale.

Occhi al cielo o allo schermo

Se non ci si accontenta di assistere a un’eclissi parziale, si può sempre optare per collegarsi a Internet e seguire l’evento in diretta su uno dei siti (probabilmente anche su YouTube) che trasmetteranno in streaming l’eclissi anulare.

Per maggiori informazioni ci si può già da ora collegare a questo sito: https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2017-february-26

Se si intende seguire l’evento in diretta streaming, si può fare sempre qui: https://www.timeanddate.com/live/

L’eclissi solare anulare

È un evento piuttosto raro, a differenza dell’eclissi solare comune, ovvero quando il Sole è coperto (più o meno completamente) dal passaggio della Luna. Nel caso dell’eclissi anulare, invece, la Luna oscurerà il Sole lasciando attorno a sé un cerchio solare visibile che è molto suggestivo. Per questo è uno spettacolo che merita vedere almeno una volta nella vita. Per chi dunque non vuole perderselo, l’appuntamento è per domenica 26 febbraio alle ore 13.15 circa UTC.