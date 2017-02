Il bambino pare non abbia alcuna intenzione di nascere. E allora, la mamma, alla 40esima settimana si scatena in un ballo – nonostante il pancione. Ha deciso infatti di seguire il consiglio delle sue amiche affinché ballare possa far finalmente rompere le acque e far partire il travaglio.

La sua danza sulle note di Thriller di Michael Jackson è divenuta ipnotica, tanto che in pochi giorni il video è divenuto virale. Gustatevelo!

.