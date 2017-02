Foto da brividi per la modella russa

MILANO - Ha 23 anni e poco senso del pericolo Victoria Odintsova, modella di nazionalità russa super spericolata. La ragazza, forse in cerca di maggior notorietà, si è sporta dai grattacieli più alti di Dubai in cerca dell'inquadratura più estrema. A un certo punto la vediamo penzolare appesa solo per le mani di un muscoloso ragazzo nel vuoto dalla Cayan Tower di Dubai che è alta 306 metri. Molte persone sui social network hanno accusato la bella modella russa di non avere cura della propria vita