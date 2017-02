Spettacolare e drammatico: la diga di Oroville in California in procinto di esondare

BIELLA - La diga di Oroville si trova a circa 250 chilometri da San Francisco, è a servizio della rete idrica più grande della California fornendo acqua per l'agricoltura alla Central Valley, quella per i residenti e per le imprese nel sud dello Stato. Nello scarico di emergenza si è formata una preoccupante crepa. Quest'ultimo è stato utilizzato dopo che un altro canale di scarico era già stato danneggiato dalle forti piogge degli ultimi giorni. Drammatiche e spettacolari al tempo stesso le immagini che mostrano le acque del grande lago che straripano in cascate altissime. La popolazione delle zone sottostanti è stata evacuata.