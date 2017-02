Tutti pazzi per il ballerino dello spot TIM

MILANO - La pubblicità che lo vede protagonista va in onda su tutte le reti nazionali Mediaset, Sky, LA7 e online, accompagnata dallo slogan «E' bello avere tutto» e mostra quanto ci può comunicare non solo la musica ma anche il linguaggio del corpo, che Jamie Berry, ballerino di swing, ci mostra con un meraviglioso balletto. Il suo canale YouTube che ha raggiunto milioni di visualizzazioni si chiama Justsomemotion, lui è l'artista che trasforma in un bel movimento la musica dello spot

Il personaggio

Jamie Berry è un ballerino tedesco star del web con oltre 35 milioni di visualizzazioni sul suo canale Youtube soltanto per la canzone «Parov Stelar - All Night» in cui esegue passi neoswing. Il suo successo nasce nel suo salotto quando registrò il suo primo primo video avendo come unico intento quello di mostrare ai suoi genitori quello che fa durante il giorno. Autodidatta, ha appreso la danza guardando tutorial su YouTube eppure il suo talento era visibile da subito. Una speciale miscela di Melbourne Shuffle, Tectonik, Rebolation e Charleston. Una miscela, che egli stesso ha fatto e si esibisce oggi davanti a milioni di utenti, online.