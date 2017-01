Laurea ad honorem per Ennio Morricone

MILANO - Il compositore italiano premio Oscar, Ennio Morricone, ha ricevuto la laurea ad honorem in Scienze della musica e dello spettacolo all'Università Statale di Milano nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017.

La laudatio e la commozione di Morricone.

Motivazione del riconoscimento, «lo straordinario contributo all'ampliamento dei confini del pensiero musicale e all'arricchimento dei rapporti tra mondi e linguaggi espressivi diversi». Il compositore, sul palco per una lectio magistralis, ha ringraziato: «Ho avuto altri riconoscimenti nella mia vita - ha detto - forse è incredibile, ma questo riconoscimento è per me al centro e in alto. Qui c'è stato un calore grandissimo da parte di tutti».

Durante la cerimonia, Morricone ha assistito all'esecuzione di un suo brano inedito «Varianti per Ballista Antonio Canino Bruno", eseguito in prima assoluta dagli amici pianisti Antonio Ballista e Bruno Canino, e a loro dedicato. Il brano è stato illustrato tra la prima e la seconda esecuzione dallo stesso Morricone, ringraziato dall'ovazione di una commossa Aula Magna.

Un Maestro con alle spalle più di 500 film e serie tv.

Per Morricone è la terza laurea honoris causa dopo quella del marzo 2000 quando fu l'Università di Cagliari ad assegnarli il primo alloro e la seconda, invece, dall'ateneo Roma Tor Vergata. Morricone ha scritto le melodie per più di 500 film e serie tv, aggiudicandosi due Premi Oscar: uno alla carriera, nel 2007, e l'altro nel 2016 per la migliore colonna sonora del film di Quentin Tarantino «The Hateful Eight».