Moda Parigi: Haute Couture Chanel

PARIGI - Quando va in passerella la collezione di Chanel tutto il mondo della moda si inchina. A Parigi la seconda giornata della Paris Fashion Week, si è aperta al Grand Palais con la collezione Chanel Haute Couture Primavera Estate 2017, disegnata da Karl Lagerfeld.

La collezione.

Una collezione elegante e raffinata che si ispira all'argento e alla silhouette a forma di cucchiaio. Tutto parte dalla scultura degli anni Venti di Alberto Giacometti Femme cuillère (o Spoon Woman), che si declina grazie a cinte argentate o colorate in abiti con la vita rialzata, e la proporzione dell'abito allunga visivamente le gambe. Accanto ai classici tailleur in tweed e ai colori pastello dell'estate per il giorno, la donna di sera si alleggerisce e diventa romantica con ampie gonne a corolla che si impreziosiscono di volant e balze. Abiti vaporosi e impalpabili con accessori gioiello.

Come da tradizione della Couture, a chiudere la sfilata una sposa.

Gran finale della sfilata affidato a Lily-Rose Depp in un abito rosa da principessa, accompagnata sotto braccio dallo stilista Lagerfeld.