Il lago gelato diventa luna park

MILANO – Una giostra di ghiaccio ricavata dall'inventore finlandese Janne Kapylehto sul lago ghiacciato di Lohja, nel sud della finlandia è l'attrazione ideale per ravvivare i freddi inverni nord europei. In pochi passi il lago gelato diventa lunapark: Il blocco di ghiaccio, intagliato con una motosega, ruota grazie all'azione di un motore. La lastra di ghiaccio è di 36 metri di diametro e dal peso di 200 tonnellate. Sull'Ice carousel non solo si può fare un giretto, ma si fanno anche i picnic con tanto di barbecue con salsicce cucinate su una graticola. Kapylehto non si fermerà qui, l'inventore del parco divertimenti su ghiaccio ha affermato di voler realizzare una giostra di ghiaccio simile di 50 metri a Helsinki.