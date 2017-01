Le 10 donne più belle al mondo? Ecco la classifica 2016

Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del 2016? Alla domanda ha tentato di rispondere la rivista internazionale People, che ha stilato quella che dovrebbe essere la lista delle donne più belle al mondo – almeno tra quelle note al pubblico.

Le più belle, dall’ultima alla prima

All’ultima posizione, cioè la decima, si posiziona la ‘regale’ Kate Middleton (classe 1982). La duchessa di Cambridge, il cui vero nome è Catherine, è la moglie del principe William, duca di Cambridge.

Al nono posto c’è la cantante country è Miranda Lambert, nata nel 1983. Poco nota in Europa, è una Star negli Usa. Aspetto pulito e ‘acqua e sapone’, ne fanno una bellezza da ricordare, secondo People.

All’ottavo posto si piazza Paula Patton (classe 1975). Attrice conosciuta dai fan per il suo ruolo nel film «Mission: Impossible - Protocollo Fantasma», accanto a Tom Cruise.

Il settimo posto di donna più bella è occupato da Michelle Williams (classe 1980). Attrice divenuta famosa grazie alla serie Tv «Dawson’s Creek».

Al sesto posto, la classifica di People piazza Christina Hendricks (classe 1975). La fulvochiomata attrice, conosciuta per il suo ruolo in «Mad Men», è anche nota per le sue generose forme.

Il quinto posto spetta alla giovanissima Lily Collins (classe 1989). Inglese, è attrice e modella è divenuta famosa grazie al ruolo di «Biancaneve» nel film diretto da Tarsem.

Quarto posto per Madeleine Stowe, tutt’altro che ‘giovane’ (classe 1958), divenuta celebre negli anni ‘80 e ‘90 grazie a film come «L’ultimo dei Mohicani» e «L’esercito delle dodici scimmie».

La terza posizione è occupata da Charlize Theron (classe 1975). Attrice sudafricana, ma ora cittadina USA, nota per aver recitato in film come «Monster» e il più recente «Young Adult».

Al secondo posto troviamo Sofia Vergara (classe 1972). L’attrice è divenuta famosa per essere una delle protagoniste della sitcom «Modern Family».

Il primo posto, secondo People, spetta a Beyoncé Knowles (classe 1981). La sua carriera prende il via con il gruppo musicale ‘Destiny’s Child’. Sposata nel 2008 con il rapper Jay-Z, ha proseguito la sua carriera di cantante e ha venduto circa 180 milioni di dischi in tutto il mondo: 60 milioni come Destiny’s Child e 120 da solista.