Australia: una strada da record in mezzo al deserto

MILANO - Un completamento da record per la Airstrip Road, la strada della contea di Moora. In video girato da un drone per documentare i lavori in una sperduta località dell'Australia occidentale che conta circa 3mila abitanti, è stato visto su Facebook da un numero esorbitante di persone: più di 14 milioni. L'operazione della stesura dell'asfalto per di 4,9 km sulla Airstrip Road ha letteralmente incantato gli utenti visto il successo. «Volevamo solo mostrare ai nostri concittadini il grande lavoro che abbiamo fatto» ha dichiarato il capo della contea, Alan Leeson.