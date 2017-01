Caldo record a Sydney, attesi 47 gradi: spiagge preso d'assalto

SYDNEY - Le temperature a Sydney hanno toccato i 40 gradi: nelle immagini i residenti cercano refrigerio in spiaggia, in questo caso a Bondi Beach, come Brenton Melville: "Certamente, andiamo a Bondi Beach, a farci il bagno, è il miglior modo di rinfrescarci». Una delle spiaggie più belle, per il turista tedesco Jason Grobe: "Qui è cool. Ma il sole è troppo forte e il suolo brucia». "L'acqua è bella, ci si rinfresca, ma fa troppo caldo. Non c'è ombra, questo è il problema".

Allarme incendi boschivi

Ma oltre alle spiagge affollate, la più popolosa città dell'Australia, con i suoi quasi 5 milioni di abitanti, deve fare i conti con gli incendi boschivi e ha emesso il divieto di appiccare fuochi in diverse aree dello Stato, mentre sono sempre più frequenti gli appelli delle autorità che invitano le persone a bere molta acqua per non rimanere disidratati.

47 gradi attesi

Secondo i meteorologi, alcune città nello Stato nord-occidentale del Nuovo Galles del Sud, di cui Sydney è capitale, potrebbero raggiungere i 47 gradi celsius nel fine settimana.