«BeatleStory», lo show multimediale dedicato ai Fab Four

ROMA - Dalle strade di Liverpool, agli anni della «Beatlemania», fino ai grandi capolavori in studio. Dopo il sold out romano lo scorso anno all'Auditorium Parco della Musica, i successi in Asia e Europa, torna a Roma «BeatleStory", il 21 gennaio al Teatro Italia, in una nuova versione multimediale.

Un lungo unico concerto, un grande tributo alla storica band di Liverpool, per immergersi negli anni che videro i Beatles cambiare la storia della musica.

Un concerto ricco di proiezioni, che ripercorre la storia dei 4 ragazzi di Liverpool.

Lo show ripercorre la loro intera storia dal '62 al '70, con oltre 40 dei loro successi. Due ore di canzoni, tra «She Loves You", "Yesterday", «Let it Be", «Hey Jude» e «All You Need Is Love».

Lo spettacolo è diviso in 5 set, ognuno dedicato a un periodo che ha caratterizzato la loro storia. «BeatleStory", con video d'epoca, costumi fedelmente riprodotti e strumenti vintage, offre un ritratto fedele della band più influente della storia della musica, unendo la storia dei Fab Four a quella di un'epoca. Per fedelissimi appassionati, ma non solo.