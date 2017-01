Alessandra Martines torna sugli schermi ne «Il bello delle donne 4»

ROMA - Mancava da tanti anni dalla tv italiana Alessandra Martines, attrice e ballerina italiana, naturalizzata francese, protagonista di tanti programmi fin dalla metà degli anni '80, interprete di film e serie famose, una su tutte, «Fantaghirò».

Dal 13 gennaio torna su Canale 5 nella fiction «Il bello delle donne...alcuni anni dopo», nei panni di un famoso architetto che si innamora dell'uomo sbagliato e per colpa sua perde tutto. Martines da tempo vive in Francia con il suo compagno, l'attore Cyril Descours e qui lavora, dividendosi tra cinema e teatro. «Stavo interpretando una piece di teatro di Oscar Wilde in Francia che è andata molto bene e mi hanno proposto di dare forma a questo personaggio di Francoise che è una donna architetto, e in chiave abbastanza frizzante, da commedia, quindi il fatto di poter passare da un ruolo più drammatico e impegnativo come quello in Oscar Wilde, a un personaggio in una versione più leggera, è stato piacevole e salutare».

Nel cast, oltre alla Martines, sono presenti anche altre attrici di spicco tra cui Claudia Cardinale, Giuliana De Sio, Lina Sastri, Anna Galiena, Manuela Arcuri.

«C'è questa solidarietà femminile, sia nella storia, sia c'è stata fuori dal set». E dopo «Il bello delle donne"... «Prossimamente mi vedrete in questa fiction, poi in un film per il cinema francese».