«Lo Schiaccianoci On Ice»: la magia della danza su ghiaccio all'Arcimboldi di Milano

MILANO - Piroette e acrobazie sul ghiaccio per raccontare una delle più amate favole di Natale sulle note di Tchaikovsky. The Imperial Ice Stars, la più famosa compagnia internazionale di danza su ghiaccio, debutta al Teatro degli Arcimboldi di Milano dal 18 al 22 gennaio con la nuova produzione de «Lo Schiaccianoci on Ice», novità assoluta per il pubblico italiano.

E' un balletto classico raccontato attraverso un pattinaggio fatto di morbide coreografie, salti estremi ad alta velocità, stupefacenti piroette e strabilianti acrobazie aeree.

La compagnia, formata 26 pattinatori tutti campioni, alcuni olimpici e mondiali, si esibisce sul palcoscenico teatrale trasformato in una pista da ghiaccio.

La storia si basa sulla versione originale scritta nel 1816 dall’autore tedesco Hoffman.

La favola, ambientata nel 1900 a San Pietroburgo, racconta la storia della piccola Maria, che sogna di dare la vita al suo adorato burattino schiaccianoci il magico regalo di Natale del suo misterioso padrino. Iniziano così le avventure con il re dei topi, il principe incantato e la Fata Confetto.